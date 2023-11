3 appuntamenti da non perdere questa settimana a Como

Un mese di novembre che si conclude nel segno del teatro opo un weekend dedicato in particolare alle manifestazioni natalizie. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'autunno in città e dintorni.

1 . A casa loro

Martedì 28 novembre, alle ore 20.30, il giornalista, autore teatrale e attore Giulio Cavalli sarà protagonista al Teatro Sociale di Como di A casa loro, monologo in un atto unico scritto insieme al giornalista Nello Scavo. A casa loro è uno spettacolo che, partendo dalle coraggiose inchieste del reporter internazionale, prova a raccontare quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter giudicare guardando le immagini dei profughi mentre invece ci viene nascosta nel buio delle notizie non date.. Continua

2 . Volcano Loves Cinema

All'interno delle celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, Cosmos omaggia uno dei più illustri cittadini comaschi, proponendo una nuova chiave di lettura dell'immensa e ancora viva opera pliniana. La mostra mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di 18 artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica e provenienti da alcuni fra i più importanti Musei italiani. Continua

3 . Natale a Como

ella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Continua