Volcano Loves Cinema: all'Astra una rassegna d'autore firmata Cosmos

All'interno delle celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, Cosmos omaggia uno dei più illustri cittadini comaschi, proponendo una nuova chiave di lettura dell'immensa e ancora viva opera pliniana. La mostra mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di 18 artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica e provenienti da alcuni fra i più importanti Musei italiani.

Nell’ambito del progetto di ricerca, una inedita collaborazione fra la Fondazione Como Arte e Cinema Astra propone una nuova, mini rassegna cinematografica decisamente vulcanica che prenderà il via giovedì 30 novembre 2023. Tre film naturalmente ispirati al vulcano che collegheranno Villa Olmo alla città attraverso il cinema, al prezzo ridotto di 3€ a proiezione.

Si parte giovedì 30 novembre con Pink Floyd a Pompei (1972), il mitico film-concerto del 1972 della band londinese. La loro musica - colorata, immaginativa e surreale - trova risonanza nell’illuminazione diurna dell’anfiteatro pompeiano e nelle fotografie della Solfatara. Il film-documentario è impreziosito da immagini e interviste della band mentre lavorava al celebre “The Dark Side of the moon”. Un’esperienza unica, per gli amanti dei Pink Floyd e della musica in generale, per gustare questo classico su grande schermo.

Giovedì 4 gennaio 2024 sarà la volta di Fire of Love (2022), l'incredibile storia vera dei coniugi Krafft, due scienziati e amanti che hanno dedicato la loro vita a scoprire i misteri dei vulcani, fino a trovare la morte sotto la lava del monte Unzen in Giappone. Il film, diretto da Sara Dosa, è un documentario found-footage, ricco di prezioso materiale d'archivio e di inventive animazioni in stop motion. Il film è stato candidato agli Oscar 2022 come Miglior Documentario.

La rassegna si concluderà giovedì 25 gennaio 2024 con un capolavoro del cinema italiano, Stromboli (1950) di Roberto Rossellini. Il racconto della difficile esistenza di una profuga lituana, sposata a un pescatore di Stromboli pur di sfuggire alla reclusione, sancì il passaggio dell'autore romano da un cinema neorealista ad uno più intimo e spirituale, e fu la sua prima collaborazione con la diva svedese Ingrid Bergman, con cui convolò a nozze lo stesso anno. È celebre quanto spettacolare la scena d'evacuazione dell'isola, realmente colpita da un'inattesa eruzione.

“E’ un grande piacere per noi – dicono Paola Re e Chiara Anzani della Fondazione Como Arte – poter vedere la nascita di questa rassegna cinematografica “vulcanica” che riproporrà al pubblico tre capolavori, ognuno per il proprio genere. Collaborazioni come questa con il Cinema Astra ci rendono particolarmente orgogliose perché il dialogo culturale, in questo caso tra arte e cinema, contribuisce alla connessione e all’incontro fra pubblici con interessi solo apparentemente differenti”.

“Il vulcano ha spesso ispirato gli artisti – continua Nicola Curtoni, coordinatore del Cinema Astra - e anche i cineasti non ne sono restati indifferenti. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Como Arte, arricchiamo la proposta cinematografica delle città con alcune chicche, da vedere o riscoprire sul grande schermo. Abbiamo scelto una programmazione eclettica, per poter abbracciare un pubblico più ampio possibile, anche grazie a un prezzo molto contenuto. Speriamo di esserci riusciti!”