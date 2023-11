A casa loro: Giulio Cavalli porta l'Africa di Nello Scavo al Teatro Sociale

Martedì 28 novembre, alle ore 20.30, il giornalista, autore teatrale e attore Giulio Cavalli sarà protagonista al Teatro Sociale di Como di A casa loro, monologo in un atto unico scritto insieme al giornalista Nello Scavo. A casa loro è uno spettacolo che, partendo dalle coraggiose inchieste del reporter internazionale, prova a raccontare quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter giudicare guardando le immagini dei profughi mentre invece ci viene nascosta nel buio delle notizie non date.

“Il Mediterraneo è il cimitero liquido dei nostri scheletri ma lì intorno, nelle regioni che scendono per l’Africa, quelle sulla rotta balcanica e nella zona impigliata tra i fili spinati della Turchia ci sono le persone. Il mare non uccide. – racconta Giulio Cavalli – Ad uccidere sono le persone, la povertà, le politiche sbagliate e le diseguaglianze che rendono il mondo un posto opposto dipendentemente dal nascere dalla parte giusta o sbagliata.

A casa loro è anche la scelta di versare sul palco quel pezzo di mondo che ignoriamo per assolverci e invece la storia ce ne renderà conto perché la solidarietà non sta nei regolamenti, nei trattati internazionali e nemmeno negli editoriali. E per questo forse anche uno spettacolo teatrale serve: i furbi parlano molto di solidarietà, ma ne parlano troppo con chi avrebbe bisogno di riceverla, piuttosto che parlarne con chi avrebbe bisogno di farla.”



ABBONAMENTO UNDER30: prima serata

Per i giovani dai 18 ai 30 anni il Teatro Sociale di Como ha creato l’Abbonamento Under30, selezionando 6 spettacoli di diversi generi – a soli 60€ – ciascuno legato poi a serate create ad hoc, come giochi, aftershow, aperitivi, approfondimenti, ecc, in collaborazione con associazioni giovanili del territorio, alle quali è legata ciascuna serata in abbonamento.

Il primo appuntamento in abbonamento sarà proprio martedì 28, dalle ore 18.30, in collaborazione con FuoriFuoco, un collettivo giornalistico nato nel 2019 e composto da una decina di ragazze e ragazzi under30 di Como e provincia. FuoriFuoco lavora sul territorio comasco in senso giornalistico e si occupa di organizzare eventi culturali e sociali collaborando anche con altre realtà cittadine. Ad inizio mese hanno organizzato la seconda edizione di FuoriFEST, festival che si occupa di giornalismo e nuovi media.

FuoriFuoco collegherà l’attività dedicata agli under30 al tema affrontato nello spettacolo A casa loro, presentando un proprio lavoro di indagine sull’argomento, nello specifico nel nostro territorio. Il confine comasco con la Svizzera, al 2023, è infatti quello con il più alto numero di respingimenti di persone transitanti. Sono soprattutto afghani in fuga dal regime dei Talebani, il cui diritto a richiedere asilo viene ignorato nell’indifferenza generale. In città se ne parla poco: le storie di chi migra sembrano scomparire.

A seguire, si aprirà un dibattito con tutti gli abbonati. Infine, spettacolo.

