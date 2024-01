3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di gennaio ancora nel segno del teatro, al cinema e alla musica. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

1 . Lunedì del Cinema

Tornano “I lunedì del cinema” allo Spazio Gloria di via Varesina 72. Riparte la storica rassegna del cinema d’autore, dopo la pausa per le festività, lunedì 8 gennaio alle ore 21 proiezione de “Il male non esiste” del regista giapponese Ry?suke Hamaguchi, premiato a Venezia con il Leone d’argento, che darà il via al 2024 de “I lunedì del cinema”. “I lunedì”, appuntamento imperdibile per i cinefili comaschi, proporranno cinema di qualità fino a fine aprile, il programma della rassegna verrà annunciato durante la prima serata e lo staff del Gloria sta lavorando per ospitare gli autori di alcuni dei film. Continua

2 . Classica

Torna al Teatro Sociale Mattia Petrilli, insieme all’Orchestra 1813 e diretto dal M° Carlo Goldstein, per un concerto in cui viene affrontato il rapporto tra il suono e lo spazio. Tra Beethoven e Jolivet, passando per Ives e Varèse, anche una nuova composizione commissionata dal Sociale a Gianvincenzo Cresta. Dalla Stagione Notte 2022-23, all’interno di CoMo - Como nel Mondo, il Teatro Sociale di Como ha iniziato ad ospitare ogni anno un artista del territorio comasco riconosciuto a livello internazionale. Per questa Stagione, l’artista musicale residente è Mattia Petrilli, celebre flautista comasco e oggi Primo Flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Petrilli si è esibito nel teatro cittadino in un concerto da camera nello scorso ottobre e tornerà protagonista nel concerto di mercoledì 10 gennaio, alle ore 20.30, insieme all’Orchestra 1813 e diretto dal M° Carlo Goldstein. Continua

3 . Costellazioni

Un monologo teatrale che nasce dai reportage di Nello Scavo e racconta il dramma di chi prova a fuggire dall'Africa per arrivare in Italia. Primo appuntamento dell’abbonamento Under30. La prosa continua al Teatro Sociale di Como con una produzione che intreccia il filone dello spazio. Torna il Teatro Franco Parenti, giovedì 11 gennaio, alle ore 20.30, questa volta con al produzione di Costellazioni che racconta una storia d’amore con le leggi della fisica quantistica: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte, e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in maniera diversa. Continua