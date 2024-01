Tornano i Lunedì del Cinema allo Spazio Gloria di Como

Tornano “I lunedì del cinema” allo Spazio Gloria di via Varesina 72. Riparte la storica rassegna del cinema d’autore, dopo la pausa per le festività, lunedì 8 gennaio alle ore 21 proiezione de “Il male non esiste” del regista giapponese Ry?suke Hamaguchi, premiato a Venezia con il Leone d’argento, che darà il via al 2024 de “I lunedì del cinema”.

“I lunedì”, appuntamento imperdibile per i cinefili comaschi, proporranno cinema di qualità fino a fine aprile, il programma della rassegna verrà annunciato durante la prima serata e lo staff del Gloria sta lavorando per ospitare gli autori di alcuni dei film.

“Il libro delle soluzioni”, “Lubo”, “Kafka a Teheran” e “20000 specie di api”, questi alcuni dei titoli, ma per conoscere tutto il programma bisognerà aspettare lunedì 8 gennaio. Le proiezioni si svolgeranno dall’8 gennaio al 29 aprile, tutti i lunedì alle ore 21 con apertura della biglietteria alle 20:30.

Ingresso 8 euro, ingresso ridotto 6 euro (under 20, over 65, disabili).

Ingresso riservato ai soci Arci.