Costellazioni: al Sociale una storia d’amore con le leggi della fisica quantistica

La prosa continua al Teatro Sociale di Como con una produzione che intreccia il filone dello spazio. Torna il Teatro Franco Parenti, giovedì 11 gennaio, alle ore 20.30, questa volta con al produzione di Costellazioni che racconta una storia d'amore con le leggi della fisica quantistica: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte, e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in maniera diversa. All'interno dell'abbonamento Under30 lo spettacolo sarà preceduto da un evento dell'associazione Arcigay Como.



Una drammaturgia unica e travolgente dal ritmo serrato che ha trovato nella regia di Raphael Tobia Vogel limpidezza esemplare e geometria delle emozioni.

In scena tutte le possibili infinite fasi di una relazione: conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Un gioco sorprendente di grande fascino e modernità, a servizio di una parola continuamente interrotta e ripetuta.

Una danza ritmata dal continuo ribaltamento del punto di vista interpretativo per una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica quantistica.

Su una drammaturgia aperta, infinita come le possibilità del caso, il giovane regista Raphael Tobia Vogel (che ha diretto numerosi spettacoli come Per Strada, Buon anno, ragazzi, Marjorie Prime, Mutuo Soccorso) scava a fondo nei personaggi e confeziona uno spettacolo che regala sensazioni profonde e pensieri illuminanti.

Intensa, l’interpretazione dei due attori, Pietro Micci e Elena Lietti, vincitrice del Premio Nazionale Franco Enriquez 2022 come Miglior attrice per questo spettacolo, chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro personaggi passando dalla commedia al dramma nel giro di pochi minuti, che poi, a ben vedere, è quel che succede nella vita.



ABBONAMENTO UNDER30: serata in collaborazione con Arcigay Como

Per i giovani dai 18 ai 30 anni il Teatro Sociale di Como ha creato l’Abbonamento Under30, selezionando 6 spettacoli di diversi generi, ciascuno legato poi a serate create ad hoc, come giochi, aftershow, aperitivi, approfondimenti, ecc, in collaborazione con associazioni giovanili del territorio, alle quali è legata ciascuna serata in abbonamento.

Il secondo appuntamento in abbonamento sarà “…L’amore che non ha nulla di complicato se non la sua umanità”. È così che l’associazione Arcigay Como vuole introdurre il suo evento in occasione dell’incontro pre-spettacolo dedicato agli abbonati Under30, in programma giovedì 11 gennaio alle ore 19.00.

Ad attendere i giovani, una serata densa di attività che affronteranno e amplieranno le conoscenze rispetto alle questioni di genere. Si parte con un Kahoot a tema e qualche domanda… Qual è la differenza tra genere e sesso biologico? Cosa significa “non binary”? E “Transgender”? Arcigay condurrà il pubblico nel mondo LGTBQIA+ parlando di linguaggio, società e mostrando alcuni dati importanti. A seguire, la compilazione della “Persona pan di Genere” (gender bread), un interessante gioco per spiegare in modo semplice identità di genere, orientamento sessuale, espressione di genere, sesso biologico e le differenze tra queste connotazioni. Infine, i ragazzi assisteranno allo spettacolo.