Como by Night: 3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di febbraio ancora nel segno della musica, del cinema, dell'arte e delle mostre. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

Ultimo appuntamento al Teatro Sociale di Como con la Prosa Open, la rassegna più leggera che vuole far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo, in collaborazione con MyNina Spettacoli. A chiudere la rassegna, lunedì 26 febbraio, alle ore 20.30, sarà il duo comico Ale&Franz, che ritorna a Como, dopo qualche anno di assenza. Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale&Franz, il duo comico italiano per eccellenza, portano in scena Comincium. La commedia, con la regia di Alberto Ferrari. Ricominciano, con tanta voglia di incontrare nuovamente il pubblico, col desiderio di divertirsi e farlo divertire. Continua

Le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, dopo i sold out registrati nella stagione primaverile ed estiva 2023, tornano a teatro portando dal vivo uno dei format più seguiti sul web “ESPERIENZE D.M. - IL FORMAT” dove si ascoltano e si commentano, in presa diretta, vocali di storie di vita vissuta “abbastanza particolari”. La parola chiave? IMPROVVISAZIONE Lo spettacolo, organizzato da MyNina Spettacoli, è consigliato ai maggiori di 18 anni. Continua.

3 . Geo Poletti

Ultimi giorni, si chiude domenica 3 marzo, per visitare la mostra in corso. Alla Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti con una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo (Milano, 1926 – Lenno, Como, 2012). Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento.. Continua