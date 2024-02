Ale & Franz chiudono la Prosa Open del Teatro Sociale di Como

Ultimo appuntamento al Teatro Sociale di Como con la Prosa Open, la rassegna più leggera che vuole far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo, in collaborazione con MyNina Spettacoli. A chiudere la rassegna, lunedì 26 febbraio, alle ore 20.30, sarà il duo comico Ale&Franz, che ritorna a Como, dopo qualche anno di assenza.

Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale&Franz, il duo comico italiano per eccellenza, portano in scena Comincium. La commedia, con la regia di Alberto Ferrari. Ricominciano, con tanta voglia di incontrare nuovamente il pubblico, col desiderio di divertirsi e farlo divertire. Riprendono quel cammino che negli ultimi venticinque anni ha permesso loro di raccontare le loro storie, i loro incontri; ha permesso di ridere innanzitutto di loro stessi, come davanti ad uno specchio, e li ha aiutata a condividere, con il pubblico, la loro comicità.

Due uomini di mezza età si incontrano casualmente in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. Questa emozione che non invecchia mai. La più libera, la più vera, la più profonda delle passioni. Il sentimento, per eccellenza, quello da vivere senza limiti o barriere, di alcun tipo. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola! Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai! Però… Quando dai bei discorsi si passa alla realtà, le cose cambiano… e non poco.

Un evolversi di eventi e situazioni che si susseguono, costruendo certezze e ribaltandole un attimo dopo, togliendo ogni punto di riferimento agli spettatori e ai protagonisti in scena. Sul palco Ale & Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina , sono gli artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena. Uno spettacolo scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai, proprio come di amare!