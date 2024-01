Alessio Brunialti racconta e canta Elton John all'Officina della Musica di Como

Dopo Tom Waits e Bob Dylan, Alessio Brunialti racconta l'ascesa di Elton John. La formula è quella che lo stesso artista ha spesso adottato: un pianoforte, qui affidato alle abili mani di Omar Ricca, le percussioni, dove ritroviamo Mox Cristadoro e una manciata di brani indimenticabili. Una bella serata, giovedì 18 gennaio alle 21, per celebrare all'Officina della Musica, tra aneddoti e canzoni, uno dei più artisti più importanti della musica pop rock.

Nei primi anni ’70 Elton John ha pubblicato una serie impressionante di capolavori, album come Madman Across the Water, Honky Chateau , Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Non a caso Rocketman, lo splendido film del 2019 diretto da Dexter Fletcher, pellicola vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita di Elton John, qui interpretato da Taron Ergeton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni '80.

Poi, diventato popolarissimo, artisticamente è sopravvissuto più che dignitosamente nel mare degli anni ’80 e 90, galleggiando grazie al fieno accumulato in cascina negli anni d’oro. E anche, insieme a Leon Russel, un grande vecchio che ha suonato nell’ombra di centinaia di dischi famosi, Union del 2010, un lavoro che ha messo in luce più l’amico, che non vedeva da quasi quarant’anni, che se stesso. Con lo zampino di T Bone Burnett, le comparse di Neil Young, Don Was, Brian Wilson, Marc Ribot, mantenendo nei suoi solchi tutto ciò che Elton e Leon avevano promesso. Ultima fatica discografica The Lockdown Sessions, trentaduesimo album in studio di Sir Elton John.

