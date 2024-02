3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di febbraio ancora nel segno della musica, del cinema, dell'arte e delle mostre. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

Master Gardener, Il maestro giardiniere, il film diretto da Paul Schrader, racconta la storia di Narvel Roth (Joel Edgerton), un meticoloso orticoltore che cura i giardini e i terreni della magnifica e storica tenuta di Gracewood Gardens. Oltre a occuparsi degli esterni della proprietà, l'uomo cerca anche di assecondare sempre i bisogni della sua datrice di lavoro, la signora Norma Haverhill (Sigourney Weaver), una ricca vedova. Quando quest'ultima gli chiede di prendere la sua ribelle nipote Maya (Quintessa Swindell) come nuova apprendista, la tranquilla e mite esistenza di Narvel precipita nel caos, portando a galla oscuri segreti provenienti da un passato che sembrava sepolto per sempre. Continua

Un secondo appuntamento della seconda stagione, giovedì 22 febbraio da Neroldio a Como, dedicato alla musica e al vino di Dolceacqua, un magico luogo della riviera ligure di Ponente che ha trovato molti legami con il nostro territorio. Sarà il suo nome che evoca la nostra acqua dolce del lago di Como, sarà che Luca Ghielmetti, protagonista musicale della serata, ci ha vissuto, lavorato , cantato e accompagnato gli amici a scoprire quel magico borgo a due passi dalla Francia. Ad accompagnarlo in questa occasione una band davvero eccezionale composta da Giuliano Raimondo, Michele Gattoni e Marco Brioschi. Continua.

Dopo un anno di attesa ritorna al Teatro Sociale di Como Theatrical, l’evento di punta per la società under30 SFM srl, che vuole far riscoprire ai giovani il mondo del teatro. L’evento Theatrical – lost in space avrà luogo sabato 24 febbraio a partire dalle ore 21, fino a tarda serata, e seguirà il tema della stagione teatrale: lo spazio. Il format permetterà al suo pubblico, maggiorenne Under40, di perdersi tra arte, musica e attività che animeranno tutte le stanze retrostanti al palcoscenico del teatro. Theatrical è un evento per chi ama la musica, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza nuova, perdendosi in uno spazio artistico ed immersivo come quello del Teatro Sociale di Como. Continua