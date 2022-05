Verse, Chorus, Inferno ma non solo: sul palco dell'Enigma The Fighettas e Lo Zahir DJ

Sabato sera all'insegna del punk all'Enigma di Rancate (Ticino), con due band comasche protagoniste. Insieme ai The Fighettas e al loro live a base di cover in chiave punk rock, party e outfit discutibili tornano sul palco dopo oltre 10 anni i Verse, Chorus, Inferno per una reunion che anticipa un nuovo singolo, un disco in arrivo e tante novità.

I due live di sabato 21 maggio 202022 saranno conditi dal debutto de Lo Zahir DJ, nuovo progetto di Lèlo (ex KOAN). La serata sarà l'occasione perfetta per festeggiare i 15 anni della SKN Promotion, storica agenzia di booking svizzera attiva nella promozione di band internazionali in Ticino. Inizio live alle 21.