Il settembre live dei Sulutumana, concerto clou a Villa del Grumello

Dopo l'ormai lontana pubblicazione dell’album Vadavialcù, ormai un lustro fa, e mentre stanno lentamente lavorando alla realizzazione di nuove canzoni, i Sulutumana tornano a esibirsi dal vivo. Ecco quindi i live in programma a settembre per la band sempre nelle mani e nella voce di Gian Battista Galli.

Mercoledì 6 settembre 2023

SULUTUMANA in concerto a Milano

Serata tributo a Enzo Jannacci.

Presentazione del libro “Enzo Jannacci- Ecco tutto qui” di Paolo Jannacci e Enzo Gentile.

Presso Osteria del Treno & Sala Liberty

Via San Gregorio 46 - Milano

Cena milanese e spettacolo musicale

Inizio ore 19,30 - ingresso con cena € (info non ancora disponibile)

Info e prenotazioni

02 6700479

info@osteriadeltreno.it

Venerdì 8 settembre 2023

SULUTUMANA in concerto a Cantù (CO)

Festa Cooperativa sociale onlus “In cammino”

Presso Parco del Bersagliere - Via per Cantù

Inizio ore 21,00 - ingresso libero

Servizio bar e ristorazione dalle 19,00

Info: 031 704481

contatti@cooperativaincammino.it

Domenica 10 settembre 2023

SULUTUMANA in concerto a Noli (SV)

Presso Trattoria Helios, via Provinciale Rustia 1 - Tosse Noli

Inizio ore 16,30 - ingresso libero

Evento offerto dai B&B del Golfo dell’Isola.

Info e prenotazioni: 340 0699801

info@antemare.it

Domenica 17 settembre 2023

SULUTUMANA in concerto a Borgarello (PV)

BOW free folk festival - 5^ edizione

Presso Stand Bike Café - Parco Maurici

festival live music dalle 11,30 alle 22,00

Inizio live Sulu ore 18,00 - ingresso libero

Servizio bar e ristoro sul posto

Info: standbikecafe@gmail.com

338 5901699

Domenica 24 settembre 2023

SULUTUMANA in concerto a Como

VIAGGIA CANTA AMA

concerto per viaggiatori statici e dinamici.

Presso Villa del Grumello

Via per Cernobbio 11

Inizio ore 11,30 - Ingresso libero a patto di prenotare in dono uno o più libri propedeutici a viaggi statici e dinamici per chi vorrà goderne dopo di te.

Info: 031 2287620

Prenotazione obbligatoria a:

www.villadelgrumello.it

Domenica 24 settembre

SULUTUMANA in concerto a Tavernerio (CO)

25* anniversario fondazione “Rosa dei Venti” onlus

Inizio ore 17,00 - Ingresso libero

Programma completo della festa

https://www.rosadeiventi.org/

Info: 031 360235 - comunicazione@rosadeiventi.org