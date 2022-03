Sulutumana in concerto per l'Ucraina a Cantù

Un live per la pace, per dire no alla guerra, per essere vicini alla popolazione civile ucraina, vittima dell'ultima follia dell'uomo. Nello specifico i proventi del concerto, raccolti attraverso Caritas, serviranno a costruire una tendopoli al confine con l'Ucraina. I Sulutumana si esibiranno a Cantù, Teatro Fumagalli, domenica 13 maggio, alle 21.

Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e mentre stanno lavorando alla realizzazzione di nuove canzoni, i Sulutumana tornano quindi ad esibirsi per una causa benefica. Per quest co oncertii Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere.