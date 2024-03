Officina della Musica: Bruce Sudano live, Talkin’ Ugly Truth, Tellin’ Pretty Lies 

Presentazione del nuovo album (pubblicato venerdì 1 marzo 2024) di Bruce Sudano, “Talkin' Ugly Truth, Tellin' Pretty Lies”, il cantautore statunitense che ci ha da sempre abituati a storie d'amore, di cuori spezzati, sofferenze e spiritualità. Sarà introdotto, con una breve intervista, a L’Officina della Musica, dal giornalista e critico musicale de La Provincia, Alessio Brunialti.

Sudano inizia a suonare all'età di 13 anni nella sua prima band per poi continuare a formarne di nuove: dai The Silent Souls, ai Doctors We’re Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive N Kickin e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer (con la quale è stato sposato dal 1980), Dolly Parton, Reba McEntire, e Michael & Jermaine Jackson.

Dall’ambiente del songrwriting proviene anche la celebre Valerie Simpson che, piano e voce, nel brano “Two Bleeding Hearts”, accompagna Sudano dando vita ad un duetto emozionante e appassionato. Questo nuovo disco - scritto e concepito interamente in Italia, a Milano, ad eccezione del brano “Under the Gun" - rappresenta un tentativo di contrastare il futuro lottando con il passato, ma continuando comunque a vivere nella dimensione presente.

L’autore affrontando così le tensioni e le pressioni che si presentano nella vita di tutti i giorni, la vulnerabilità che deriva dall’età che avanza, insieme al rifiuto e - al tempo stesso - all’accettazione di ciò che è inevitabile. Tutte le storie, la poesia e la filosofia presenti nell’album prendono forma - oltre che tramite la voce saggia ed espressiva del cantautore - attraverso una produzione post moderna che strizza l’occhio alla tradizione, superando i propri limiti e mischiando diverse texture sonore. Con “Talkin' Ugly Truth, Tellin' Pretty Lies” l’autore ha voluto dar vita a un porto sicuro in cui riflettere sulle complessità della vita.

Per l’artwork Sudano si è affidato al gusto e all’innovazione dell’artista americano Mike McGlaflin che ha preso in prestito un dettaglio di un dipinto di Donna Summer. “Ho pensato che riflettesse perfettamente la delicatezza, le complessità e le differenti sfumature che ho provato a ricreare in ogni brano di questo disco” spiega il cantautore.

Con Bruce, voce e chitarra, suoneranno:

Alberto Orlando al basso;

Luca Canali alle percussioni;

Saverio Gliozzi al Violoncello.

Ingresso gratuito per gli associati ACLI ArteSpettacolo



Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 19:30.

• prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri:

• 3517066922 - 3492803945