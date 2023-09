Officina della Musica, tutti gli appuntamenti live del fine settimana

Di seguito la programmazione per la settimana dal 22 al 24 settembre 2023 dell'Officina della Musica di Como. Tre i concerti in cartellone, di seguito tutte le informazioni.

22/09 h. 21.00

Tributo a Tony Bennett

Il duo ha deciso di omaggiare l'intramontabile figura di Tony Bennett, recentemente scomparso dopo una lunga vita da autentico crooner, erede di Frank Sinatra e grande interprete delle più celebri songs. La voce sapiente e calda di Claudio Borroni plasmerà l'atmosfera accompagnata dal pianoforte di Yazan Greselin, in un contrappunto melodico e con una ricchezza armonica che ben si sposano con il carattere dei brani che sono stati cavalli di battaglia dell'immenso Tony Bennett. L'approccio sarà in parte stride, in parte Evansiano e Petersoniano, non trascurando mail l'improvvisazione sempre al servizio della morbidezza esecutiva.

23/09 h. 21.00

Gigi Cifarelli Organ Trio in concert – ft. Ilaria Pregnolato

Gli show di Gigi sono sempre imprevedibili, siano nei Pub o nei Jazz Club, ma anche nei teatri, negli auditorium o nei festival, perché se non c'è un tema predefinito e ben chiaro, le sue idee nascono sul momento e in base all'interazione che si crea col pubblico e del clima che può crearsi, perché crede moltissimo nella sinergia fra chi suona e chi ascolta.

Questa volta pur rimanendo ferme queste peculiarità il concerto avrà un tema e sarà dedicato a 2 musicisti straordinari come George Benson, che ha da poco compiuto 80 anni e a cui Gg ha dedicato un concerto con un successo strepitoso al Blue Note in Febbraio, e il Padre di questo stile: Wes Montgomery di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita.

La formazione dell'Organ Trio, tanto amata sia da Wes che da George sarà la base a cui si aggiungerà come ospite Ilaria Pregnolato, una bellissima voce femminile, allieva e scoperta di Gg.

Sicuramente un repertorio elegante e di classe, ma al contempo godibile da chiunque.

24/09 h. 18.00 e h. 21.00 (Double live)

Eagles Story

The Eagles Story non è solo un concerto. Le parole, i suoni, sono mescolati al racconto, agli aneddoti, alle suggestioni di un periodo storico irripetibile, che ripercorriamo insieme attraverso le canzoni per ritrovare la magia del mondo a cui apparteniamo.

La Band

Luca Canfora - voce e chitarra

Andrea Maddalone - chitarra e cori

Luca Canepa - chitarra e cori

Roberto Ferrari - pianoforte, tastiere e cori

Massimiliano Mosca - basso e cori

Edoardo Maragliano - batteria e cori

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00. Prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945