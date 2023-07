Matinèe Jazz e Aperitivi in Nota, a Villa del Grumello torna la musica live

Dopo il successo del recente Festival Jazz, a Villa del Grumello a Como, torna la musica con due nuovi appuntamenti live dedicati ancora alla jazz. Vediamoli nel dettaglio

Villa del Grumello Matinée Jazz

Domenica 9 luglio 2023, ore 11:00

ingresso 8 euro

Last organ trio

“Last organ trio” – costituito da Luciano Zabro alla chitarra, Yazan Greselin all’organo e Tommy Bradascio alla batteria – si caratterizza per la tecnica, spiccata sonorità e una buona dose di swing. Creano un potente cocktail di blues, jazz e funk per uno show emozionante e catturano immediatamente il pubblico grazie al sound accattivante e moderno e alla profonda intesa musicale.



Cedro del Grumello

Aperitivi di Nota

Ristoro aromatico e spontaneo del Parco del Grumello a cura di La Breva Catering

Domenica 9 Luglio 2023, ore 18:30 - 20:30

Livraghi Trio

Gli anni ’50 nel jazz rappresentano un’epoca di trasgressioni e contaminazioni musicali. Questo periodo è caratterizzato da una vivace innovazione che ha portato a nuovi stili e suoni; inoltre, è stato anche un momento in cui sono emersi i revival dei classici del jazz. Musicisti come Lorenzo Livraghi al pianoforte e Alberto Guareschi al contrabbasso hanno contribuito a questa rinascita artistica portando il loro talento e passione alla scena jazzistica dell’epoca.

Prenotazione tramite WhatsApp al numero 328 4433 871