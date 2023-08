Le Innocenti Evasioni in Val d'Intelvi: tributo a Lucio Battisti

Sabato 19 agosto, a partire dalle 21.00 piazza Benaglio di Centro Valle Intelvi – Frazione San Fedele Intelvi ospiterà la band “Le Innocenti Evasioni” per il tributo a Lucio Battisti. Continua l’estate dei grandi eventi firmata dall’Amministrazione Comunale, che ha affidato la programmazione estiva a Erica Nicolò, Consigliere comunale con delega al turismo e al marketing territoriale.

“È stata una stagione impegnativa per gli eventi che abbiamo deciso di portare in Valle – spiega Erica Nicolò, Consigliere comunale con delega al turismo e al marketing territoriale – in quanto volevamo proprio cambiare marcia, la Valle in questi anni ha conosciuto uno sviluppo costante e, queste manifestazioni di piazza, con nomi altisonanti ci ha permesso di catalizzare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e di tutte le età. Abbiamo in cantiere molte iniziative e ciascuna si colloca in un progetto lungimirante e di rilancio del territorio, un’azione che ci vede impegnati a destagionalizzare i flussi turistici e rendere la Valle Intelvi appetibile in ogni stagione e in ogni giorno dell’anno”.

Ecco allora che il calendario prevede proprio sabato una grande manifestazione gratuita: il tributo a Lucio Battisti. La band “Le Innocenti Evasioni” si esibirà sul palco il 19 agosto a partire dalle 21.00 e farà ballare la piazza sulle note delle canzoni che, da generazioni, rappresentano la storia e la vita di ciascuno. Un concerto di oltre due ore con l’esecuzione di 30 brani, oltre al racconto di aneddoti, curiosità e storie di una grande amicizia tra Lucio Battisti e Mogol.

“Un ringraziamento va al Sindaco e alla Giunta – conclude Erica Nicolò – che ha creduto nel progetto “Estate 2023” sostenendo la Valle d’Intelvi nella sua totalità perché solo creando una grande rete si potranno raggiungere importanti risultati”.