Al Festival Como Città della Musica uno straordinario concerto tributo alla leggenda del cinema John Williams

Il concerto delizierà il pubblico con musiche da Star Wars a Harry Potter, passando per E.T., Jurassic Park e molti altri film di successo. Una serata dedicata a John Williams, direttore d'orchestra e compositore statunitense, famoso e apprezzato per le numerose colonne sonore cinematografiche.

All’interno del Festival Como Città della Musica, martedì 11 luglio alle ore 21.30 l’Orchestra Sinfonica di Milano eseguirà uno straordinario concerto tributo alla leggenda del cinema John Williams: da Star Wars a Harry Potter, le sue più belle e famose colonne sonore dagli Anni 70 ai giorni nostri risuoneranno in tutta l’Arena del Teatro Sociale di Como.



A dirigere l’Orchestra ci sarà Simone Pedroni, profondo conoscitore ed estimatore dell’opera di John Williams, compositore prolifico e pluripremiato che deve la fama planetaria alle numerosissime colonne sonore. Con 53 nomination agli Oscar, è il secondo artista più nominato della storia del Cinema, dopo Walt Disney (59). Le sue composizioni sono considerate l'epitome della musica da film, ed è perciò ritenuto come uno dei più grandi compositori della storia.

Tra tutti i grandi registi che hanno avuto l’onore di collaborare con un genio come John Williams, primo tra tutti svetta Steven Spielberg: i due artisti festeggiano 50 anni di lavoro insieme, una delle più importanti collaborazioni nella storia del cinema.La prima volta risale al thriller Sugarland Express (1974), che porta a Steven Spielberg la Palma d'oro al Festival di Cannes. Da allora, a eccezione di 5 film, tutte le pellicole di Spielberg hanno la firma di John Williams. Il sodalizio tra i due permette a Williams di vincere il Premio Oscar con Lo Squalo (1976), un autentico cult per tutti gli appassionati di cinema. Ancora, dalla loro collaborazione nascono le colonne sonore di altrettanti gioielli della filmografia di Spielberg: da Indiana Jones e i predatori dell'Arca Perduta (1982) a E.T. L'extra-terrestre, con cui John Williams vince la seconda statuetta per la colonna sonora originale, quello per gli effetti speciali e per miglior sonoro e montaggio sonoro.

Arena del Teatro Sociale di Como

martedì, 11 luglio 2023 – ore 21.30

John Williams, da Star Wars a Harry Potter

colonne sonore