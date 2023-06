Paradisi portatili, a Chiasso arriva Festate: tutto il programma live dell'edizione 2023

L’edizione 2023 di Festate avrà come titolo Paradisi portatili, ispirato dai testi del poeta Roger Robinson: il tema conduttore vuole richiamare quello spazio in cui vivono per sempre i ricordi, tutto ciò che porta conforto e che invita alla resilienza.

Il Festival di culture e musiche del mondo di Chiasso torna quest’anno nei giorni 16 e 17 giugno, con il suo cuore musicale in Piazza col Bernasconi (davanti al Palazzo municipale con il palco principale, e dietro con ScenaOff), la sua anima etnico-sociale attorno alla piazza (con le postazioni delle ONG e le proposte gastronomiche, affiancate dagli appuntamenti della Giornata del Rifugiato) e il mercatino lungo Corso San Gottardo. L’entrata è gratuita. La kermesse chiassese ha anche quest’anno il suo “prologo” con il programma di Verso Festate a S. Pietro di Stabio.

Paradisi portatili sono quelli che ogni persona che ha dovuto lasciare il proprio paese per forza o necessità si porta dentro. Sono ricordi, profumi, sogni che ogni persona conserva nel più profondo del cuore. Sono ciò che definisce una persona e anche verosimilmente ciò che ne costituisce la forza e la capacità di resilienza. Sono anche musiche, ritmi e melodie, che nascono dall’intreccio fertile tra i popoli e le culture. Il titolo trae la sua ispirazione dalla raccolta di poesie del pluripremiato poeta londinese, ma originario di Trinidad e Tobago, Roger Robinson, recentemente ammirato a ChiassoLetteraria.

In questo scenario di dilagante sofferenza – dove l’individuo è sopraffatto dal senso di impotenza, che sembra condannarlo alla dannazione e all’alienazione perpetue – il poeta implora il paradiso, e con le sue invocazioni – così intense da sembrare preghiere – ne ottiene conforto, perché «è compito del Paradiso consolare coloro che sono stati lasciati indietro» (“II Compito del Paradiso”), gli ultimi, i dannati della terra. Se spesso il tema delle migrazioni viene inteso unicamente come un problema, Festate, con il suo spirito multiculturale, invita a coglierlo come un’opportunità di crescita sia personale che collettiva. In fondo, ognuno di noi ha bisogno di coltivare e condividere il proprio paradiso portatile, per costruire un mondo migliore dove poter abitare in pace.



PROGRAMMA – FESTATE 2023 (Piazza del Municipio, Chiasso)

venerdì 16 giugno 2023

ore 21.30

? VALÉRIE ÉKOUMÈ (Camerun) ore 23.15

? ELIADES OCHOA (Cuba)

sabato 17 giugno 2023, ore 21.30

ore 21.30

? ALBALUNA (Portogallo) ore 23.15

? DA CRUZ (Svizzera)

PROGRAMMA – SCENAOFF (piazzale retrostante al Municipio, Chiasso)

(durante gli intervalli e alla fine dei concerti)

venerdì 16 giugno 2023

? BIG BANG FAMILY + NX MASSAKRASTA

? MONSIEUR G dj set sabato 17 giugno 2023

? VIBES DELIVERY

? JEMANI JAHKA SOUND dj set