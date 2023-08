Desert Songs al Nerolidio con gli Almoraima

Almoraima presenta "Desert Songs", nuovo spettacolo dai paesaggi sonori medio orientali, in cui si riconoscono differenti tasselli musicali, impressioni e suggestioni. Un mosaico di melodie intimiste, che talvolta rivelano lampi di pura poesia e di visioni fantastiche trasmutate magicamente in note musicali, dominate da una natura che a tratti sembra ancora primordiale e sorprendentemente selvaggia. Un rito di passaggio capace di trasporre in suoni storie romantiche e visionarie di spiriti liberi, un pò sognatori e anticonformisti.

Almoraima

Massimiliano Almoraima : Oud

Saleem Anichini : Viola

Giovanni Ceresoli : Chitarra flamenco e cajón

Matteo Resta : Basso elettrico