Blues to Bop, tutto il programma dell'edizione 2023

lues to Bop significa anche approfondimento e riflessione sulle caratteristiche della musica blues e sui messaggi che da sempre veicola. Alcuni degli artisti ospiti della 33ma edizione saranno protagonisti di incontri e lezioni di musica e storia del blues rivolti a tutti Tutti gli incontri si svolgono alla Darsena del Parco Ciani e sono tradotti in italiano. L’ingresso è gratuito.

Oltre trent’anni di storia per il più antico festival blues in Svizzera. Ogni anno la rassegna propone musica americana delle radici, interpretata da musicisti affermati e dai giovani più interessanti del panorama blues contemporaneo

Il programma

VENERDÌ 25 AGOSTO

– 20:00, Elli De Mon, Piazza Cioccaro

– 20:30, Eugenio Finardi ANIMA BLUES the classics, Piazza della Riforma

– 20:30, Mauro L Porro’s Hot Gravel Eskimos, Rivetta Tell

– 21:15, Keith Johnson Prince of the Delta Blues, Piazza Cioccaro

– 21:45, King Solomon Hicks, Rivetta Tell

– 22:00, The War And Treaty, Piazza della Riforma

– 22:30, Shamekia Copeland, Piazza Cioccaro

– 23:30, Baba Sissoko & Mediterranean Blues, Piazza della Riforma

SABATO 26 AGOSTO

– 20:00, King Solomon Hicks, Piazza Cioccaro

– 20:30, Treves Blues Band, Piazza della Riforma

– 20:45, Marco Marchi & The Mojo Stompers, Rivetta Tell

– 21:30, Lovesick Duo ft Alessandro Consentino, Piazza Cioccaro

– 21:30, Mauro L’ Porro’s Hot Gravel Eskimos, Rivetta Tell

– 22:00, Keith Johnson Prince of the Delta Blues, Piazza della Riforma

– 22:45, The True Believers, Piazza Cioccaro

– 23:30, Shamekia Copeland, Piazza della Riforma

– 01:00, Jam Session, Piazza della Riforma

DOMENICA 27 AGOSTO

– 18:00, The True Believers, Piazza della Riforma

– 19:30, King Solomon Hicks, Piazza della Riforma

– 21:00, Sugar Blue, Piazza della Riforma

– 22:15, Jam Session, Piazza della Riforma