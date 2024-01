Dopo quattro anni il trionfale ritorno del Carnevale olgiatese

Dopo una pausa di quattro anni, il Carnevale fa il suo ritorno trionfante ad Olgiate Comasco, organizzato dalla Pro Loco olgiatese con il patrocinio e il contributo economico del Comune e la collaborazione di gruppi e associazioni locali.

Il 27 gennaio ha segnato l'apertura della 48ª edizione del Carnevale Olgiatese con una mini sfilata iniziata alle 14.30 dalle scuole di Via San Gerardo. Durante la cerimonia, il Re Matoch e la Regina Gerardina hanno ricevuto le Chiavi della Città dal sindaco, portando per una settimana il ritorno della "Monarchia" a Olgiate Comasco. La giornata è proseguita con una cena di beneficenza all'Alveare, presentando deliziose pietanze come casseoula e brasato. Il 31 gennaio, alle 16, presso la Sala Mostre del Medioevo, il Teatro del Corvo ha presentato le letture animate di "Il Drago", offrendo un'esperienza coinvolgente.

Il 3 febbraio, l'Area Feste 24 in Villa Peduzzi ospiterà il Carnevale dei bambini con il Nutella Party, promettendo divertimento per i più piccoli. La domenica successiva, il 4 febbraio, sarà il momento clou con la grande sfilata dei carri allegorici che prenderà il via alle 14.30, portando colori e allegria per le strade di Olgiate. Il 6 febbraio, presso le scuole dell'infanzia saranno in scena spettacoli teatrali, mentre la settimana lunga del Carnevale olgiatese si concluderà il 7 febbraio con i laboratori in maschera di psicomotricità, organizzati dai ragazzi e dalle ragazze della Casa Anziani. Un ritorno atteso e un'occasione imperdibile per immergersi nella festa e nella tradizione.