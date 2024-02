Carnevale a Como: Parata dei Saltimbanchi, sfilata di artisti circensi con esibizioni per le vie del centro

In occasione del Carnevale 2024, il Comune di Como presenta la Parata dei Saltimbanchi, sfilata di artisti circensi con esibizioni per le vie del centro storico.

In collaborazione con la scuola di circo di Treviglio, una gran parata composta da saltimbanchi tra cui trampolieri, giocolieri, funamboli, clown, mimi, monociclisti, costruttori di palloncini ecc., giocoleranno coinvolgendo grandi e piccini, accompagnati da musica coinvolgente.

Non mancheranno i FiabaClown , clown di corsia che operano in molti ospedali e situazioni protette di Como e provincia. L’esibizione si avvarrá di circa tredici artisti.

ITINERARIO

ore 15.00 Porta Torre

1^sosta – largo Miglio

prosecuzione per via Giovio e via Vittorio Emanuele

2^ sosta - di fronte al parco giochi in via Perti /slargo POSTE

via Indipendenza e via Luini

svolta in via Rusconi

via Vittorio Emanuele

3^ sosta - piazza Duomo

via Ballarini e via Muralto

4^ sosta - piazza Volta

5^sosta - piazza Cavour per gran finale

In caso di pioggia la Parata dei Saltimbanchi si trasferirà in piazza Duomo, sempre dalle ore 15.00 alle ore 17.00: