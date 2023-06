American dream, il più grande raduno d'auto hollywoodiane da Driver Como

Come ogni anno al Driver Como, ritorna "borbottante" il più grande raduno di auto americane in Italia. Quelle che hanno fatto sognare tutti attraverso le pellicole hollywoodiane. Auto che hanno fatto la storia del costume USA e non solo.

Sabato 8 luglio

PROGRAMMA

DALLE ORE 15.00

??Cruisin’ Show: al via la più grande esposizione di Auto Americane

??Area Food Truck & Birra

??Birre artigianali, griglia e aperitivi al Pub V6 fino a tarda notte

??Pista indoor kart su due piani

??Nuova pista “drift kart” effetto ghiaccio

??KIDS PARK: 1000Mq di Parco giochi per bambini

DALLE ORE 19.00

??LIVE MUSIC ROCKABILLY & R’N’R con gli Hound Dog Rockers nella Steak House e Pizzeria a tema OLD AMERICA

ORE 21.30

??Special Edition: Serata Quiz a tema “American Style” al Pub V6

Domenica 9 luglio

PROGRAMMA

DALLE ORE 10.00

??To be continued: Cruisin’ Show

??Area Food Truck & Birra

??Birre artigianali, griglia e aperitivi al Pub V6

ORE 11.30

??LIVE MUSIC ROCKABILLY & R’N’R con gli Hound Dog Rockers nella Steak House e Pizzeria a tema OLD AMERICA

ORE 13.30

??PIN UP SHOW con Laura “LC BLOND” & Photo Shooting by Cruisin’ e Kustom World Magazine

DALLE ORE 15.00

??Pista indoor kart su due piani

??Nuova pista “drift kart” effetto ghiaccio

??KIDS PARK: 1000Mq di Parco giochi per bambini

ORE 15.30

??Cruisin’ Awards (TOP 30): premiazioni Auto & Clubs