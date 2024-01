Il supermercato che offre lavoro a Como e provincia: 8 posizioni aperte

Lidl sta cercando nuovi collaboratori da inserire all'interno della squadra per i punti vendita di Como e provincia. In base al tuo profilo e alla tua esperienza, potresti essere inserito/a in uno dei seguenti ruoli:

Assistant Store Manager (f/m)

Addetto Vendite (f/m)

Apprendista Addetto Vendite (f/m)

Addetto Vendite a chiamata (f/m)

Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)

Operatore di Filiale (f/m)

"Entrando a far parte del nostro team di filiale, scrivono nell'annuncio, sarai responsabile di alcune attività operative all'interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto dei nostri clienti. Se credi nella qualità di un servizio sempre attento e puntuale e pensi che il lavoro di squadra possa fare la differenza, questa è l'offerta giusta per te".

Richiesto per apprendista reparto vendite il diploma e un'età compresa tra 18 e 29 anni e nessuna esperienza pregressa nel settore della Grande Distribuzione. Per per l'opportunità di Addetto Vendite 8 ore domenicale (f/m) previsti da CCNL si cerca un lavoratore part time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend oppure un giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi.

Il Recruiting Day sarà svolto il giorno 13.03.2024 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Compila il form online (questo il link) Se il tuo profilo risulterà in linea con una delle posizioni aperteti sarai contattato.