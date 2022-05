Iper in tour per selezionare 160 nuovi lavoratori: tappa al punto vendita di Grandate

Si chiama Job Day l’iniziativa lanciata da Iper per selezionare per i propri ipermercati più di 160 risorse, offrendo opportunità di lavoro agli appassionati del mondo food, neodiplomati con indirizzo enogastronomico e agroalimentare e specialisti del mondo dei freschi.

Un’iniziativa in tour nei propri punti di vendita finalizzata alla ricerca di risorse, un’occasione per conoscere chi è in cerca di lavoro o vuole cimentarsi in una nuova sfida. Nello specifico, i Job Day coinvolgeranno i punti di vendita che diventano i luoghi per incontrare i recruiter dell’insegna e farsi conoscere. Una chiamata per appassionati del mondo food con particolare attenzione a specialisti del mondo dei freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’ampia offerta di Iper. In particolare, il mondo dei freschi guida questa iniziativa di incontri per avviare un percorso di selezione dedicato ad aspiranti o esperti panettieri, pasticcieri, gastronomi, salumieri, macellai e addetti di pescheria e ortofrutta, ma anche a figure del mondo della ristorazione, come cuochi e baristi. Tra i punti di vendita coinvolti c'è anche quello di Grandate dove il Job Day approderà venerdì 20 maggio 2022.