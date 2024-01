La Navigazione del lago di Como ricerca 40 marinai

In vista della prossima stagione turistica, la Direzione di Esercizio Navigazione Lago di Como ha aperto una selezione per reclutare 40 marinai da inserire nel proprio organico. Unico requisito indispensabile è il possesso del Libretto di Navigazione per il personale navigante in acque interne di 1^ categoria in corso di validità, documento necessario per essere imbarcati. Il Libretto di Navigazione si acquisisce presso gli Uffici della Motorizzazione Civile ove è presente un Ufficio della Navigazione Interna. Se non già disponibile, il libretto potrà essere acquisito entro la data della eventuale assunzione.

Per candidarsi è sufficiente inoltrare apposita richiesta, corredata di CV, alla Direzione di Como all’indirizzo e-mail navicomo@navigazionelaghi.it, indicando in oggetto “Selezione Esterna”. Il bando è aperto fino al 31/01/2024. Ai selezionati verrà applicato il contratto Autoferrotranvieri a tempo determinato e l'attività sarà svolta presso le varie sedi di servizio della Navigazione Lago di Como.Info e dettagli qui.