Il paradosso della (grossa) azienda che assume anche senza esperienza ma nessuno si candida

Sono tante le figure ricercate da questa nota azienda ma sembra proprio che facciano fatica a trovare personale. Un paradosso in questi tempi di crisi. Non parliamo di ristoranti o bar ma dalla nota catena di ‘Supermercati Il Gigante‘ che vanta una settantina di punti vendita tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna), gruppo della grande distribuzione, con sede nel milanese, che celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario di fondazione. Ci sono alcune posizioni aperte anche nel Comasco (per verificare quali e eventualmente candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae sul portale dell'azienda qui).

"AA cercasi giovani da avviare alle professioni del settore della Grande Distribuzione". Specialisti di reparto, addetti alla vendita, studenti universitari che vogliono mettersi a disposizione nei week end. Anche senza esperienza professionale. Così può essere riassunta, in estrema sintesi, la proposta.

Una proposta mirata - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - ad offrire a ragazze e ragazzi, compresi tra i 20 e i 35 anni, la possibilità di iniziare un percorso lavorativo in vari ambiti di questo comparto. L’appello dei ‘Supermercati Il Gigante’ si rivolge anche macellai, salumieri, panettieri, pasticcieri e cuochi.

"Anche nel nostro settore, come in altri ambiti produttivi - spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo - fatichiamo a trovare personale. Considerando la crisi che sta riguardando il nostro Paese e più in generale tutto il panorama internazionale, tutto ciò sembra un paradosso, ma è così. Da qui l’appello ai nostri giovani in cerca di un’occupazione che, consultando il nostro sito internet, possono provare un’esperienza con un’azienda solida da sempre concentrata sulle nuove generazioni con spirito positivo e propositivo".

Il Gigante è un'azienda in crescita che assume in maniera continuativa. Il gruppo, si legge sul sito, impiega circa 5.000 dipendenti. "Nei nostri punti vendita - scrivono - operano figure professionali competenti dedicate a soddisfare le esigenze della clientela".