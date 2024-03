La baita con 100 anni di storia (e una vista mozzafiato) cerca personale

Sulla dorsale che unisce Brunate al monte Bollettone, la Baita Bondella si erge come testimone di una storia ultracentenaria, un rifugio sereno avvolto nell'abbraccio della natura, lontano dall'afa estiva della città. Questa pittoresca locanda, che funge sia da ristorante che da albergo, è da tempo un prezioso punto di sosta per escursionisti e un tranquillo rifugio per coloro che cercano la pace in mezzo al verde. Ma ciò che veramente distingue la Baita Bondella è la sua mozzafiato terrazza panoramica, orientata verso sud, che svela una vista che toglie il fiato: lo skyline di Milano e l'intera Brianza si estendono fino agli Appennini, offrendo uno spettacolo senza eguali che incanta gli sguardi e rinvigorisce lo spirito.

Attualmente, la Baita Bondella è alla ricerca di personale per arricchire il suo team nel fine settimana, con posizioni disponibili per camerieri/e e lavapiatti, offrendo contratti a tempo determinato su chiamata. Nonostante le sfide incontrate nella ricerca di personale negli anni precedenti, tra esperienze positive e meno fortunate, la determinazione di offrire un servizio impeccabile rimane invariata. Per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza lavorativa in un ambiente unico, circondati dalla bellezza senza tempo della natura e con la possibilità di ammirare paesaggi mozzafiato, la Baita Bondella offre una bella opportunità. Chi è interessato a far parte di questo team e contribuire a mantenere vivo lo spirito di accoglienza e calore che caratterizza la Baita Bondella, può visitare il sito www.baitabondella.it o contattare direttamente la struttura ai numeri 031220307 - 3758221320 o alla e-mail baitabondella@gmail.com.