Lago di Como, grande riconoscimento per l'Hotel Vista Lago del gruppo Lario Hotels

Nonostante la Pasqua blindata e l'inevitabile ritardo dell'apertura della stagione per il lago di Como, qualcosa comincia a muoversi. Il 15 aprile il Mandarin Oriental ha riaperto e oggi giunge la notizia che un altro hotel di gran lusso del lago ha ottenuto un riconoscimento, oggi più che mai importante.

Il Vista Palazzo del Lago di Como, hotel 5 stelle lusso nel cuore della città in piazza Cavour, appartenente al Gruppo Lario Hotels, ha ottenuto l’importante riconoscimento GBAC STARTM, da parte del Global Biorisk Advisory Council.

Di cosa si tratta?

È una certificazione riconosciuta in tutto il mondo che assicura le migliori prestazioni in termini di sicurezza sanitaria e Vista Lago di Como è uno dei pochissimi hotel - sono solo 12 in tutta Italia su 33.000 strutture in totale – ad averla ottenuta. Per arrivare a questo riconoscimento Vista ha dovuto dimostrare la sua conformità ai 20 elementi fondamentali del programma, che vanno dall’esecuzione di procedure operative standard, all’adozione di strategie di valutazione del rischio e dei dispositivi di protezione individuale, fino all’attuazione di misure di preparazione e intervento in caso di emergenze sanitarie.