Lago di Como, riapre il Mandarin Oriental: un segnale positivo per tutti

È stata, quella del 2021, una Pasqua surreale per il lago di Como. I bar e i ristoranti erano chiusi, i turisti mancavano e anche il tempo è stato, a tratti, sconfortante. Oggi, 8 aprile, ci arriva una notizia che ci fa almeno sperare ad un ritorno a ciò che era il lago di Como prima del covid: il Mandarin Oriental apre ed è pronto a riaccogliere i suoi ospiti per una nuova stagione. A partire dal 15 aprire 2021 ci si potrà immergere nel suo rigoglioso parco botanico sulle rive del Lago di Como, questo elegante resort è la destinazione ideale per un’esperienza gastronomica e di benessere a pochi passi da Milano.

Molti Hotel date le restrizioni di Pasqua dettate dal decreto erano rimasti addirittura chiusi sul lago di Como e in gran parte d'Italia. Speriamo sia la prima di una lunga serie di riaperture.