Paura per Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti caduta da cavallo: dovrà operarsi

È accaduto questa mattina 23 marzo nei pressi di Carimate poco prima di mezzogiorno. Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti e residente a Mariano Comense, è caduta da cavallo fratturandosi l'omero. L'incidente era segnalato come codice rosso ma fortunatamente Wilma non è in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. È stato poi lo stesso Francesco Facchinetti, con una storia su Instagram, a spiegare come è avvenuta la caduta. Wally, il cavallo di Lady Facchinetti, è atterrato male dopo un salto ed è caduto e con lui Wilma che si è fratturata l'omero.

Wilma Helena Faissol aveva fatto un'altra brutta caduta da cavallo il 27 gennaio scorso, ma fortunatamente era riuscita a rimettersi in sella subito dopo la convalescenza, proprio per superare il trauma di tornare a galoppare. Lady Facchinetti ama moltissimo il suo cavallo Wally, basta guardare la sua pagina Instagram, piena di bellissime foto e video che li ritraggono insieme in passeggiata.