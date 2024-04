Sulla strada si apre una voragine: tragedia sfiorata per un pelo

Una voragine si è aperta nell'asfalto, tanto grande che poteva davvero far scoppiare una tragedia. Le gomme anteriori sono riuscite a passarla quelle posteriori ci sono finite dentro ma l'auto, fortunatamente, non è sprofondata. A raccontare questo episodio i colleghi di MonzaToday. Il fatto è avvenuto oggi in Brianza a Biassono sulla sp6, la provinciale molto usata anche dai comaschi, perché (parallelamente alla Statale 36) porta verso Carate Brianza, Briosco, Arosio e Inverigo.

Improvvisamente, mentre stava passando un suv, si è aperta una voragine (nella carreggiata che da Monza conduce a Carate Brianza). Grande spavento per il conducente: l’auto è rimasta con la gomma posteriore nella voragine. Sul posto gli agenti della polizia locale di Biassono. Il traffico, naturalmente, è in tilt.