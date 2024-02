Il mistero delle voci nel buio che chiedono aiuto sul Monte Bolettone: interviene il soccorso alpino

Richieste di aiuto e rumori nella zona del Monte Bolettone, in direzione del versante comasco. Erano circa le 17 di ieri 14 febbraio quando il soccorso alpino del triangolo lariano, ritenendo la segnalazione attendibile, si è recato nella zona. I soccorritori sono saliti e hanno percorso i sentieri della zona individuata come primaria, caratterizzata da bosco fitto, canali impervi e torrenti. Le ricerche sono proseguite per diverse ore ma senza esito. Non ci sono state segnalazioni di mancato rientro e quindi le squadre, in accordo con la centrale e le forze dell'ordine, sono rientrate. Sul posto anche l'lelisoccorso decollato da Como e i vigili del fuoco. La vicenda, al momento, resta avvolta da un alone di mistero.