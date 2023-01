Violenza sessuale in una stanza di hotel a Como

Una donna di 32 anni è stata soccorsa nella notte del 20 gennaio 2023 dopo avere subito una violenza sessuale all'interno di una stanza di un hotel di Como. La chiamata alla polizia di Stato è arrivata da un addetto alla reception che ha raccontato quanto era successo poco prima. Un cliente era entrato all’interno della struttura alberghiera dichiarando di essere stato aggredito da una prostituta, la quale sedeva all’interno della hall dell’hotel. L’uomo, un cittadino greco di 50 anni, residente a Varese e incensurato, appariva palesemente in forte stato di ebbrezza alcolica e gli agenti, cercando di ricostruire l’accaduto, hanno interrogato anche la donna, una cittadina ucraina residente a Como, anche lei incensurata. La donna, che presentava vistose escoriazioni sulla fronte, ha dichiarato di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte dell’uomo.

I poliziotti hanno così richiesto l’intervento del 118 per la donna che è stata successivamente visitata all’Ospedale Sant'Anna ed alla quale è stata stilata una diagnosi per “policontusioni e abrasioni”, con una prognosi di 10 giorni. I poliziotti della Squadra Volante hanno quindi portato l’uomo in questura, dove hanno ricostruito con esattezza l’intera vicenda e, dopo aver informato dell’accaduto il pm di turno, lo hanno tratto in arresto per tentata violenza sessuale e lesioni personali. L’uomo è stato portato al carcere Bassone.