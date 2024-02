La polizia controlla il Vikings di Carugo: "Clienti con precedenti e un impianto di videosorveglianza non autorizzato"

I controlli contro la "mala movida" hanno riguardato, questa volta, un locale di Carugo, destinatario, tra le altre cose, di numerosi esposti per disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali e notturne. Si tratta del Vikings Bar di via Garibaldi. La squadra amministrativa e di sicurezza della questura, i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno passato al setaccio l’esercizio commerciale, trovando al suo interno una ventina di persone, molte delle quali con precedenti penali e di polizia a loro carico.

"Contestualmente - spiegano dalla questura di Como in una nota stampa - il personale specializzato dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente (Arpa Lombardia) ha svolto un rilievo tecnico che ha evidenziato che le immissioni acustiche provenienti dal bar erano superiori al limite differenziale di immissione notturno previsto dalla normativa vigente e, pertanto, è stato elevato e notificato un verbale di sanzione amministrativa".

"Inoltre - aggiungono dalla questura - è stata riscontrata la mancata esposizione della tabella alcolemica con l’indicazione dei liquori in vendita e la mancanza di apparecchi idonei alla rilevazione del tasso alcolemico, per cui sono stati notificati due verbali di accertamento di violazione amministrativa per un totale di 700 euro".

Infine, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno verificato la regolarità dei lavoratori dipendenti in tema di lavoro nero e hanno accertato l’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza, mancanza per cui sarà inoltrata opportuna segnalazione alla Procura della Repubblica di Como.