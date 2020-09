Como, si masturba sui giochi dei bambini in viale Varese: fermato dalla polizia

È accaduto stamattina, giovedì 3 settembre, in prossimità di un parco giochi per bambini in viale Varese a Como. Un uomo, di origine pakistana, era intento a masturbarsi sopra uno dei giochi dei bambini. Nonostante la presenza di persone, ha continuato i suoi comodi. Alcuni passanti e mamme che hanno assistito alla terribile scena, hanno prontamente avvisato le forze dell'ordine che, intervenute in pochissimo tempo, lo hanno portato in Questura.

