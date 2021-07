Spaccano una vetrata del Carrefour di via Colombo e sradicano il bancomat trainandolo con un furgone

All'alba di sabato 10 luglio 2021 i ladri hanno portato a segno un grosso colpo al Carrefour di via Colombo: dopo aver rimosso una vetrata del supermercato hanno sradicato la colonnina del bancomat agganciandola ad un furgone e trafugando l’intera struttura. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per le indagini. Poco dopo i carabinieri hanno trovato il furgone utilizzato per il furto a Olgiate Comasco dove era stato abbandonato con a bordo la struttura del bancomat aperta e svuotata del denaro ancora non quantificato. Il furgone è risultato rubato. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Como in collaborazione con la Polizia Scientifica.