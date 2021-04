Vandali in azione a Como: scardinato il defibrillatore in via Vittorio Emanuele

Il defibrillatore era in via Vittorio Emanuele a Como, proprio dietro palazzo Cernezzi. Qualcuno, nella notte, lo ha scardinato e rubato. I defibrillatori così detti pubblici DAE sono dei salvavita, messi in luoghi aperti al pubblico e spesso frutto di donazioni. Stamattina quello di via Vittorio Emanuele è stato trovato in queste condizioni. Essendo un luogo vicino al Comune, le telecamere di sicurezza potranno certamente fare luce sull'accaduto. Nonostante i serrati controlli delle forze dell'ordine per far rispettare il coprifuoco e le norme anti-covid, i vandali sono riusciti a rubare il defibrillatore in centro città. Al momento non ci risulta che siano state eseguite manovre di soccorsi utilizzando il macchinario, sicuramente nelle prossime ore verrà fatta più chiarezza sull'accaduto.