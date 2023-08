Tragedia di Ferragosto: ritrovato morto il cercatore di funghi comasco. Aveva 55 anni

Era in Val Masino in Valtellina, il 55enne di Mariano Comense quando si sono perse le sue tracce in una zona impervia a a Valbiore, nell'area di Preda Rossa.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che risiedeva a Mariano Comense, era uscito a cercare funghi nel pomeriggio di ieri 14 agosto senza però poi fare ritorno a casa. I familiari, allarmati, hanno fatto scattare le ricerche che sono iniziate proprio nella serata di ieri, senza però dare subito esito.

Solamente questa mattina, come raccontano i colleghi di SondrioToday, attorno alle 6 il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.