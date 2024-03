Uova di Pasqua con cioccolato scaduto da anni, riconfezionate e vendute come artigianali

È un duro bilancio quello dei controlli del comando carabinieri per la Tutela della salute sui prodotti tipici della Pasqua, si parla di due tonnellate di prodotti dolciari sequestrati. La campagna ha visto coinvolti a livello nazionale i 38 Nas carabinieri con oltre 840 ispezioni presso laboratori di produzione ed esercizi di vendita dei tradizionali prodotti dolciari, quali uova di cioccolato e colombe, ma anche verificando la correttezza commerciale e igienica delle materie prime mediante la preventiva vigilanza alle fasi di produzione e fornitura.

Gli esiti conseguiti documentano irregolarità accertate presso 324 strutture e aziende oggetto di ispezione (pari al 38%), la contestazione di 574 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di 425 mila euro, e il sequestro di complessive 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila euro.

Uova di Pasqua e cioccolato scaduto a Bergamo

Nel corso degli interventi, sono state individuate, inoltre, anche colombe e uova di cioccolato prodotte industrialmente che, una volta scartate e riconfezionate, venivano vendute come produzione artigianale a un prezzo superiore. Sono stati 6 i titolari di negozi deferiti all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di tentata frode in commercio, con contestuale sequestro di oltre 300 colombe e uova falsamente dichiarate di 'propria produzione'.

A causa di gravi situazioni igieniche e strutturali sono stati disposti 15 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività commerciali e produttive, stimate in un valore economico superiore a 5 milioni di euro. Tra le situazioni più significative accertate dai Nas quella che nel corso del controllo presso una pasticceria della provincia di Bergamo ha portato a rinvenire, all'interno del laboratorio, 70 kg di cioccolato e 90 kg di prodotti dolciari con data di scadenza superata, anche da alcuni anni, e con indicazioni non conformi in ordine agli ingredienti usati per la produzione. Contestate violazioni amministrative per un importo di 3.500 euro.

I controlli del Nas nel resto d'Italia

A Roma a seguito dei controlli svolti presso due laboratori di pasticceria della provincia, sono stati deferiti in stato di libertà i titolari di entrambe le attività per aver posto in commercio prodotti dolciari tradizionali pasquali (colombe e uova di Pasqua) di produzione industriale etichettati e dichiarati come prodotti gastronomici artigianali. Riscontrate altresì, a vario titolo, carenti condizioni igieniche e strutturali e la mancata attuazione del manuale HACCP.