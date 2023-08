Uomo trovato morto sotto al ponte in Valsassina

Un uomo, le cui generalità non sono note, è stato trovato privo di vita sotto al Ponte della Vittoria di Cremeno, in Valsassina. I soccorsi, come riportato dai colleghi di LeccoToday, sono stati allertati oggi 30 agosto a partire dalle 6.30. Grande spiegamento di uomini e mezzi: sul posto i volontari del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio, mentre si sono levati in volo gli elicotteri che fanno base a Como Villa Guardia e Caiolo per il supporto nelle ricerche; allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Barzio.

L'ipotesi più accreditata, anche vista la zona tristemente nota per questo tipo di avvenimenti, è quella legata al gesto volontario.

