Sbuca sui binari dalla boscaglia e viene travolto dal treno regionale diretto a Como-Locarno

Un vero e proprio dramma si è consumato nella mattinata di sabato 12 agosto in Brianza. Intorno alle 10 - lungo la tratta ferroviaria Lissone-Desio (direzione Desio) - un uomo è stato travolto da un treno. Il treno regionale 25512 era diretto a Locarno con fermata a Como Camerlata e Como San Giovanni. La cricolazione ferroviaria su quella tratta è stata ferma due ore ed è ripresa alle 12.15.

Da quanto riferisce la polizia di Stato l’uomo, presumibilmente 50 anni, sarebbe sbucato sui binari dalla boscaglia che costeggia il tratto. Il macchinista del treno regionale di passaggio in quel momento si è visto arrivare l'uomo all’improvviso, e non è riuscito ad evitare la tragedia. Sono stati subito allertati i soccorsi ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La vittima non aveva documenti. Nei pressi della massicciata è stata trovata una bicicletta. Il pubblico ministero ha disposto la rimozione della salma messa a disposizione dell'autorità sanitaria.