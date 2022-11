L'uomo che rapina la panetteria di Cantù con "gentilezza"

È entrato dentro la panetteria di Piazza Volontari della Libertà a Cantù poco prima delle 18 di oggi 17 novembre. In quel momento non c'era nessun cliente e anche fuori era quasi deserto, così l'uomo, con il volto coperto, è entrato nel negozio e senza minacce cruente o estrarre pistole si è limitato a dire: "Questa è una rapina". L'inserviente, comprensibilmente spaventata, dato che non c'era nessuno nei dintorni e il rapinatore aveva il volto travisato, ha preferito aprire la cassa da cui ha estratto un centinaio di euro che ha consegnato all'uomo che a quel punto, senza scomporsi, è uscito dal negozio dileguandosi. La commessa della panetteria ha chiamato subito le forze dell'ordine e sul posto è arrivata una volante dei carabinieri del nucleo radiomobile di Cantù per raccogliere la testimonianza e cercare di trovare il rapinatore. Saranno utilizzate le videocamere di sorveglianza della zona che potranno essere d'aiuto nell'identificare il rapinatore.