Un uomo investito e ucciso da un treno a Erba: linea bloccata tra Canzo e Milano

Una tragedia si è verificata oggi nella zona di via Trieste, ad Erba, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno. L'incidente ha causato il blocco della linea ferroviaria tra Canzo-Asso e Milano Cadorna, generando disagi nel traffico ferroviario della zona. Secondo le prime informazioni, sul posto sono intervenute le forze di polizia, i soccorritori e i vigili del fuoco per gestire la situazione. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si teme che possa trattarsi di un gesto volontario dettato dalla disperazione. La vittima dell'incidente è un uomo di 65 anni, il cui nome al momento non è stato reso pubblico. La sua perdita rappresenta una tragedia per la comunità locale e ha generato un profondo cordoglio tra i residenti. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'accaduto e per ripristinare quanto prima la normale circolazione ferroviaria.