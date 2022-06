Incidente sul lavoro a Lurago d'Erba: operaio incastrato in trituratore

Grave infortunio sul lavoro nella mattina del 25 giugno 2022 a Lurago d'Erba. Poco dopo le ore 9.30 è giunta al 118 una richiesta di aiuto per un operaio rimasto ferito sullavoro in una ditta di via degli Artigiani. Stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco di Como l'uomo sarebbe rimasto incastrato in trituratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118. L'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Varese.