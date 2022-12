L'uomo che nascondeva le palline di cocaina nel calzino

Sono stati fermati per un controllo dai carabinieri di Seregno mentre viaggiavano su una Ford Fusion in via Milano a Barlassina. Un 26enne di Carugo era alla guida dell'auto e al suo fianco un 39enne di Alzate Brianza, erano circa le 3.30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre. Al momento del fermo non hanno opposto alcuna resistenza ma alla luce di alcune circostanze sospette emerse durante le prime fasi del controllo, i carabinieri hanno deciso di perquisire i due uomini e il mezzo sul quale viaggiavano. Trascorsi alcuni minuti mentre i due negavano di avere sostanze illegali con loro, i militari hanno trovato, nascoste all'interno del calzino del 39enne, due dosi di cocaina per uso personale. L'uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa. I due uomini residenti nel comasco hanno già svariati precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.