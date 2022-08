Sorpresa dal maltempo su un pedalò nelle acque del Ceresio: salvata turista

Una cittadina straniera, che si trovava nelle acque del Ceresio a Porlezza, domiciliata a Claino con Osteno, è stata sorpresa da forti raffiche di vento poco prima del temporale scoppiato in Valle d’Intelvi. Il piccolo pedalò sul quale si trovava, per quanto assistito da una batteria, non avrebbe resistito alle onde. Si è quindi proceduto all’imbarco della signora e al traino fino alla sua abitazione.

"Questo intervento, - spiega il Vice Presidente della Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, Giovanni Bernasconi –unitamente ad altri recenti, non fa altro che rafforzare il principio secondo il quale sia necessaria, a garanzia della sicurezza della navigazione e degli utenti, la presenza di un servizio di pattugliamento da parte delle unità nautiche coordinate dall’Autorità di Bacino”.

Allo stato attuale l'Autorità di Bacino dispone solo di un’unità con sigla ABL1 in quanto il gommone con sigla ABL 3 è in cantiere per un’avaria al propulsore e si rimane in attesa della consegna di una terza imbarcazione.

“L’Ente regionale – conclude il Vice Presidente –, grazie anche ai finanziamenti di Regione Lombardia, è sicuramente molto attivo e attento in termini di vigilanza e di sicurezza. Nel corso degli anni abbiamo investito sia in unità da mettere a disposizione, ma anche con personale formato per questo tipo di servizio. La navigazione deve essere sicura per tutti coloro che intendono solcare le acque con imbarcazioni, ma anche per chi nuota lungo le rive”.