Albavilla, turista thailandese trovato morto nella stanza di albergo

Dramma in un hotel di Albavilla dove nella mattina dell'8 luglio 2022 è stato rivenuto nella sua stanza un uomo di 45 anni privo di vita. Si tratta di un turista thailandese. Per ora stando agli elementi acquisiti dai carabinieri della compagnia di Como intervenuti sul posto allertati dal personale dell'albergo situata in via per Carcano, la morte potrebbe essere dovuta a un malore o a un ingestione eccessiva di medicinali. L'uomo era malato e si curava con alcuni farmaci le cui confezioni sono state ritrovate sul suo comodino. Per questo non si esclude un estremo gesto dettato dalla disperazione.