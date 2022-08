Cantù, si rompe il tubo del gas: principio di incendio

Una tubatura del gas è stata danneggiata durante alcuni lavori stradali in via Solferino a Cantù. A causa della rottura si è sprigionato un principio di incendio. Una fiamma ha continuato ad ardere a causa del gas che fuoriusciva dalla conduttura danneggiata. I vigili del fuoco e di Cantù e gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e spegnere il principio di incendio. La ditta del gas ha avviato i lavori di riparazione del guasto.